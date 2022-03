Ricrescono i casi Covid in Sicilia, 5.528 i nuovi positivi

PALERMO (ITALPRESS) – Ricrescono in Sicilia i casi Covid. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. I nuovi positivi sono 5.528, contro i 4.884 di ieri a fronte di un numero inferiore di tamponi leggermente inferiori, 34.350, determinando un tasso di positività in crescita al 16%. Nell’isola oggi si registrano 15 decessi (-11). I guariti sono 4.082 mentre gli attualmente positivi si incrementano di 2.359 unità attestandosi su un numero totale di 222.421. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, 869 (-27), 64 (-2) i ricoverati in terapia intensiva con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 222.421 persone.

