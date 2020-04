Riders in Sicilia, dalla Protezione civile nuove norme per le consegne a domicilio

I riders in Sicilia dovranno pretendere il pagamento in contanti nel rispetto della distanza minima di un metro e senza alcun contatto diretto tra le parti. E’ questa una delle indicazioni fornite sulle misure igienico-sanitarie stabilite per il personale che effettua consegne a domiciliari, i riders, appunto, dal Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana.

La circolare disciplina anche le modalità attraverso cui il servizio deve essere reso dalle associazioni di volontariato che operano nei confronti del soggetti anziani o con particolari difficoltà.

Nel dettaglio, il personale che effettua la consegna dovrà essere munito di mascherina chirurgica di guanti monouso di occhiali di protezione oppure di occhiali a mascherina o di visiera. Se non si sia concordato tra le parti di effettuare il pagamento alla fine di un periodo prestabilito questo dovrà avvenire attraverso l’uso di Pos e touchless. Se si dovesse provvedere al pagamento in contanti questo dovrà avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro tra i soggetti e senza alcun contatto diretto tra e parti.

Le aziende autorizzate alle attività di consegna a domicilio dovranno adottare nell’esercizio dell’attività le stesse procedure previste dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità per gli operatori sanitari che effettuano l’assistenza diretta al domicilio di pazienti Covid-19. Le prescrizioni della circolare trovano attuazione anche nei confronti sia delle aziende che effettuano consegne o ritiri a domicilio che delle associazioni di volontariato che svolgono attività regolate da appositi protocolli di intesa che abbiano ad oggetto la gestione dei servizi di ritiro e consegna a domicilio della spesa alimentare a favore delle persone con più di 65 anni che vivono da sole in casa dei disabili e di coloro che non hanno possibilità di spostarsi.

Per la consegna dovrà essere utilizzato un mezzo con la chiara identificazione del soggetto che effettua l’attività: livree specifiche delle aziende e delle associazioni di volontariato. Al termine di ogni consegna l’operatore prima di riutilizzare il mezzo per la consegna dovrà eseguire quanto stabilito nelle procedure della propria organizzazione ovvero dalla normativa prevista nel rapporto dell’Istituto superiore di sanità; e questo ferme restando le necessarie operazioni di sanificazione degli indumenti e dei mezzi utilizzati per le attività di consegna e ritiro.