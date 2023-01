Rinofiller, la soluzione senza bisturi per gli inestetismi del naso

MILANO (ITALPRESS) – Il naso è l'elemento cardine del volto, responsabile più di tutti dell'armonia complessiva. Non a caso la rinoplastica è tra gli interventi di chirurgia plastica più eseguiti. Secondo l'ultimo studio dell'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), in un anno vengono eseguite nel mondo circa 995 mila rinoplastiche, di cui oltre 25 mila solo in Italia. Non in tutti i casi, però, è necessario un vero intervento chirurgico con frattura, rimodellamento delle ossa, anestesia e convalescenza. Per alcuni inestetismi basta il rinofiller, un'iniezione di acido ialuronico sul dorso o sulla punta. È uno dei temi affrontati da Francesco Klinger, ricercatore dell'Università degli studi di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, il nuovo format tv dell'agenzia di stampa Italpress. "Esistono pazienti – ha spiegato Francesco Klinger – in cui la ricerca dell'armonizzazione della forma del naso ci consente di utilizzare tecniche mini-invasive, ambulatoriali. Nello specifico faccio riferimento a iniezioni di acido ialuronico che sono in grado di minimizzare i difetti della forma del naso. Vanno fatte, però, con molta attenzione e competenza per la peculiarità delle strutture anatomiche coinvolte". Per Klinger, però, "devono essere ampiamente sotto un margine di sicurezza e corredate di grande competenza, proprio per la tipologia di trattamento". In particolare, ha spiegato, "il trattamento medico o mini-invasivo si riferisce a problemi di modesta entità. Quando, invece, il paziente ha problemi più strutturali – ha continuato – richiede manovre che portino a una riduzione quantitativa e qualitativa delle strutture nasali, quindi sono pazienti avviati a un percorso di rinoplastica chirurgica. Esistono situazioni in cui la rinoplastica può essere limitata a un solo distretto, in particolare il distretto inferiore del naso. Questo è molto indicato nei pazienti che portano i segni della vecchiaia sul volto, in cui la caratteristica principale è avere una punta nasale che aumenta nelle dimensioni e nella caduta verso le labbra". Il naso, quindi, è importante nel valutare l'invecchiamento di un viso. "È un elemento centrale – ha affermato – nell'armonia del volto e ancor più in un volto che ha tratti senili. Ringiovanire questo elemento centrale che distribuisce luce al volto è il punto di partenza per un trattamento di questo tipo. Comunque si associa molto bene ad altre procedure chirurgiche che correggono i difetti dell'invecchiamento del volto". Non solo nasi perfetti, perché esistono anche quelli con forme particolari ma che comunque determinano fascino. "Esistono forme particolari, un naso che può conferire una peculiarità a un viso", ha affermato Klinger, sottolineando che, però, questo aspetto "deve essere discusso tra il nostro gusto e la percezione che il paziente ha di sé". In ogni caso, quando si interviene occorre considerare le proporzioni del viso e della persona. "Questa è la dimostrazione – ha evidenziato – che non bisogna ragionare in modo settoriale. Nel naso dobbiamo individuare un elemento che fa parte integrante di una figura più grande. Dobbiamo cercare il risultato fisiognomico: il naso più naturale possibile per la figura che prendiamo in esame". Il "messaggio principale" da inviare, secondo Klinger, è che "tutte queste manovre, che siano mini-invasive, ambulatoriali o chirurgiche, devono sempre essere corredate di una fortissima competenza e di una grandissima attenzione perché – ha concluso – sono tutte manovre di una certa serietà". – foto Italpress – (ITALPRESS). xa5/fsc/red 31-Gen-23 14:51