Riparte da Castelbuono il concorso fotografico organizzato da “Fotoriflettendo”

“Fotoriflettendo” riprende le sue attività con la 21esima edizione il “Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono premio giovani” proponendo un tema che contiene in sé l’invito a “guardare fuori” e a “guardarsi dentro”.

E si riparte ancora da Castelbuono ormai da tempo luogo promotore di bellezza attraverso l’arte della fotografia. La nuova edizione del Concorso ha come tema obbligato la “finestra” come luogo di comunicazione con la luce e con il cielo, simbolo di attesa, di desiderio ma anche di fuga… La “finestra” come luogo di osservazione, naturale, scientifico, sociale, interiore…”punto di vista” da cui guardare la realtà, e insieme, rovesciando la prospettiva, spia di quello che accade negli interni.

Il concorso fotografico, la cui tematica di punta per questa imminente edizione è appunto “La finestra: uno sguardo dentro e fuori” si accompagna al tema “Libero” e “Castelbuono oggi”, che in occasione dei 100 anni dall’acquisizione del Castello dei Ventimiglia e per legarsi al progetto “L’Asta del 2020” avrà come titolo: “Castelbuono: Castello dei Ventimiglia, bene comune dal 1929 al 2020”. Nello specifico i partecipanti dovranno evidenziare con la fotografia immagini, ricordi, eventi, legati al monumento emblema della città di Castelbuono.

L’evento, stabilmente inserito fra le manifestazioni estive di grande rilievo, è sostenuto dalla Presidenza e Assemblea della Regione Siciliana, dall’ assessorato al Turismo Sport e Spettacolo e dall’assessorato ai Beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione Siciliana, Università degli Studi di Palermo, dall’Accademia di Belle Arti di Palermo, dal Comune, Museo Civico di Castelbuono e da una serie di sponsor privati.

Tutto ciò induce lo staff dell’Associazione di Promozione Sociale “Fotoriflettendo” con il suo presidente Vincenzo Cucco, responsabile del Settore Fotografia, ad essere pronto nella promozione della 21° edizione del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono.

Il concorso sarà articolato in due Sezioni: bianco/nero e colore; nell’ambito di ciascuna sezione potranno essere sviluppate, come già detto, una tematica obbligata “La Finestra…“, un tema “libero“ ed una particolare tematica dedicata a “Castelbuono oggi” indifferentemente rappresentata in bianco/nero o colore

Al Concorso possono partecipare tutti coloro che amano la fotografia, sia dilettanti che professionisti e sono liberi di partecipare a tutte le tematiche o solo ad alcune, tutti i dettagli in merito sono evidenziati nel “regolamento di partecipazione”.

L’Associazione oltre che alle prime tre opere classificate, per sezione e tematica premiate con targhe d’argento, coppe e/o denaro ed altro da definire, potrà assegnare altri premi alle opere che la Giuria, composta da professionisti di grande prestigio quali: Felice Cavallaro / giornalista Corriere della Sera, Sergio Troisi / storico dell’arte, Melo Minnella / maestro di fotografia, Franco Carlisi / fotografo e direttore della rivista scientifica Gente di Fotografia, Sebastiano Raimondo / fotografo, ricercatore Dinamia’ Cet-lul di Lisbona e docente di Fotografia Accademia di Belle Arti di Palermo, Roberto Strano / photoreporter e presieduta dallo stesso Vincenzo Cucco, giudicherà meritevoli.

Le opere selezionate saranno esposte all’interno dello spazio “Centro Sud, dal 13 al 22 agosto. La premiazione è prevista per sabato 21 agosto nella splendida cornice del “Chiostro di S. Francesco”, nel cui contesto la Compagnia Teatrale “Fiori di Carta” presenterà una pieces teatrale con la regia di Clelia Cucco.

Il Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono, con l’Associazione “Fotoriflettendo”, continua a sostenere l’Associazione “ A Cuore Aperto Onlus”, presidente prof. Giovanni Ruvolo (Direttore U.O.C. Policlinico Tor Vergata di Roma) per l’iniziativa “Un cuore per Ipogolo” (Tanzania). A tal proposito sarà opportuno attenzionare l’art. 16 del Regolamento di partecipazione al Concorso e l’articolo SOS Tanzania nel sito www.fotoriflettendo.com.

I files dovranno essere inviati entro il giorno 04 luglio p.v.,tramite posta elettronica – https://wetrasfer.com – all’indirizzo mail: info@fotoriflettendo.com

Il “Regolamento” e la “scheda” di partecipazione potrà essere visionato e scaricato direttamente dal sito www.fotoriflettendo.com e/o dalla https://www.facebook.com/fotoriflettendo/

info: dott. Vincenzo Cucco – cell. 3294516427 – info@fotoriflettendo.com