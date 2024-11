Risparmio gestito, per Eurizon tema transizione sempre più importante

MILANO (ITALPRESS) – "Il tema della transizione è destinato ad acquistare sempre più importanza anche per il settore del risparmio gestito, alla luce sia delle maggiori sfide ambientali e sociali che la nostra società e le industrie devono affrontare, sia del contesto di mercato in costante evoluzione. Per coglierne le opportunità garantendo un approccio responsabile agli investimenti, è fondamentale innanzitutto comunicare chiaramente alle società partecipate le aspettative e dotarsi di strumenti di valutazione oggettivi, trasparenti e fondati su obiettivi realistici": lo ha detto Federica Calvetti, ESG Coordinator di Eurizon, durante la conferenza "Alzare l'asticella: la sostenibilità diventa transizione" che si è svolta durante la seconda e ultima giornata della IX edizione del Salone SRI, a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana. "Oltre alle sfide dell'industria del risparmio gestito, la transizione accompagna, in primis, le sfide che le società industriali si trovano ad affrontare sia in ambito sociale che ambientale", ha sottolineato poi. Per cui, "dal nostro punto di vista, è essenziale dialogare con le società in portafoglio per capire quanto la transizione guiderà le loro scelte. In Eurizon, abbiamo iniziato ad affrontare questi temi da diversi anni per portarli sempre più all'attenzione dei risparmiatori e degli investitori". Nella serata iniziale del Salone SRI 2024 – evento di riferimento per il mondo della finanza sostenibile, che riunisce i principali attori del settore per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla sostenibilità e agli investimenti responsabili – Eurizon è stata premiata agli ESG Identity Awards in sei categorie. Con il primo posto nelle categorie Esg.Iama 2024, Corporate Esg Identity 2024, Esg Identity Extended 2024, Large Size 2024 e Sgr Italiana 2024 e con il secondo posto nella categoria Esg Investment process 2024. – foto Italpress – (ITALPRESS). xm4/fsc/red 20-Nov-24 08:30