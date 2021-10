Ritrovate le maglie rubate al Palermo calcio femminile di serie B

Gli agenti del commissariato Zisa Borgonuovo, a Palermo, hanno ritrovato l’auto rubata nella zona di viale Leonardo da Vinci con dentro le maglie e tutto l’occorrente della scuola del Palermo calcio che milita nel campionato di serie B.

Le divise delle calciatrici dell’Asd Palermo Femminile, erano state rubate ieri nel parcheggio del campo di allenamento. Domani il gruppo agli ordini di coach Licciardi è impegnato nella gara contro il Cesena, valida per la sesta giornata.

La società Asd Palermo esprime “profonda gratitudine agli agenti del commissariato Zisa-Borgonuovo della Polizia di Stato per avere tempestivamente ritrovato le maglie rubate ieri sera durante la sessione di allenamento in vista della partita di campionato contro il Cesena”, si legge in una nota del club rosanero. “Un lieto fine per un furto vergognoso che aveva subito mobilitato tutto il popolo rosanero a cui ci sentiamo di dire ‘Grazie!’ per la vicinanza dimostrata. Diciamo anche grazie alla presidente di Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli per la lettera aperta con cui, partendo dai diritti delle donne, ha ancora una volta espresso il suo pieno sostegno all’avventura sportiva delle ragazze rosanero”, conclude il club rosanero.(Ansa)