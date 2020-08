Roma da Pallotta a Friedkin “Accordo per la vendita del club”

ROMA (ITALPRESS) – Ufficiale il cambio di proprieta' in casa Roma. In una nota pubblicata stamane, la societa' giallorossa "conferma che questa notte e' stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l'azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del club. I contratti sono stati firmati nella serata di mercoledi'". Dopo l'accordo AS Roma SPV, LLC ha inviato il seguente comunicato alla Consob. "AS Roma SPV, LLC ("AS Roma SPV"), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il "Club"), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. ("Friedkin") ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cedera' a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel club e alcune attivita' correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del club per supportare la sua prevista capitalizzazione, e Friedkin assumera' alcune passivita' relative al club. L'operazione sara' effettuata attraverso una cessione a Friedkin dell'intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel Club pari all'86,6% del capitale sociale del club, di cui una partecipazione diretta del 3,3% del capitale sociale del club e di una partecipazione indiretta dell'83,3% detenuta da AS Roma SPV attraverso la sua controllata NEEP Roma Holding S.p.A. ("NEEP"), per un prezzo di acquisto pari a Euro 0,1165 per azione. Piu' in generale, l'operazione prevede che Friedkin acquisisca, oltre al 100% del capitale azionario di NEEP, anche il 100% del capitale sociale di ASR Soccer LP S.r.l. e il 100% del capitale azionario di ASR Retail TDV S.p.A. L'operazione e' valutata in circa 591.000.000 di Euro. L'Operazione – conclude la nota della Roma – dovrebbe concludersi entro la fine di agosto 2020 ed e' soggetta a condizioni standard per questo genere di transazioni". (ITALPRESS). ari/com 06-Ago-20 08:56