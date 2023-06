Roma-Spezia 2-1, giallorossi sesti, liguri allo spareggio

ROMA (ITALPRESS) – La Roma si qualifica alla prossima Europa League, lo Spezia si giocherà la salvezza nello spareggio contro il Verona. Senza lo squalificato Mourinho (per lui tanti striscioni sugli spalti), i giallorossi battono 2-1 i bianconeri (gol di Zalewski e rigore di Dybala) e tornano a sorridere dopo la finale di Europa League persa col Siviglia. Con un occhio a San Siro (dove il Milan batte l'Hellas 3-1), lo Spezia passa in vantaggio al 6': su un tiro-cross di Bourabia, Nikolaou di testa da pochi passi mette in rete alle spalle dell'incolpevole Svilar. La Roma reagisce. Al 15' ci prova El Shaarawy, ma il tiro dell'italoegiziano si stampa sulla traversa (17esimo legno in campionato). Al 43' i giallorossi sono più fortunati: Zalewski tenta un tiro cross dalla sinistra, Bove di testa non tocca e la traiettoria beffa Zoet per l'1-1. La Roma chiude il primo tempo con il 70% del possesso palla, ma ad inizio ripresa sfiora il vantaggio. È il solito Zalewski a creare le chance più pericolose: cross morbido, Zoet esce a vuoto, ma Pellegrini in spaccata non trova la porta. Al 64' scocca l'ora di Matic e Abraham al posto di Bove e Belotti (che chiude la stagione senza gol in campionato). Un minuto dopo fa tutto Dybala con una progressione e un diagonale di poco fuori. Al 70' squillo dello Spezia: Reca ci prova da fuori area, Svilar blocca. Poco dopo Gyasi serve un pallone d'oro in ripartenza a Zurkowski che in caduta calcia alto. L'ennesima nota stonata della settimana della Roma invece riguarda l'infortunio al ginocchio di Abraham. C'è spazio per la standing ovation per Mancini e la bordata di fischi per Wijnaldum. Ma c'è ancora da giocare e all'89' Amian (espulso per doppio giallo) commette fallo da rigore su El Shaarawy: Dybala dagli undici metri non sbaglia e porta la Roma in Europa League. Lo Spezia si prepara allo spareggio salvezza con il Verona. – Foto Image – (ITALPRESS). spf/mc/red 04-Giu-23 23:22