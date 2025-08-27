Rosario Miraggio in concerto, due tappe speciali in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Rosario Miraggio, tra i protagonisti più apprezzati della scena musicale italiana, interprete del pop moderno, in scena in due appuntamenti live in Sicilia. L’artista napoletano si esibirà in due location di grande prestigio.

Il suo tour approderà domani a Catania, nello splendido scenario di Villa Bellini, all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest. Un contesto suggestivo e ricco di storia, che accoglierà il pubblico per una serata all’insegna delle emozioni e della musica di qualità. Il giorno successivo, giovedì 29 agosto, sarà la volta di Palermo, con un concerto unico presso il celebre Teatro di Verdura, nell’ambito del Dream Pop Fest. Una cornice affascinante.

Rosario Miraggio porterà sul palco il meglio del suo repertorio, con brani che lo hanno reso amatissimo dal pubblico e nuove sonorità che confermano il suo percorso artistico in continua evoluzione. Due eventi che uniscono musica, cultura e atmosfera, pensati per regalare al pubblico siciliano due serate di grande intensità e partecipazione.

I biglietti, pochi rimasti visti i numeri e la grande partecipazione, per entrambi i concerti sono disponibili su Ciaotickets.

– Foto Ufficio stampa Rosario Miraggio –

(ITALPRESS)