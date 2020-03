Rossi “Il mio futuro? Ho bisogno di qualche gara per decidere”

TAVULLIA (PESARO) (ITALPRESS) – Il motomondiale e' fermo, non si sa quando riprendera' e senza pista per Valentino Rossi diventa difficile capire il da farsi. Nei mesi scorsi il Dottore ha fatto sapere che avrebbe deciso dopo qualche gara se andare avanti per un'altra stagione, e in quel caso con la Petronas, oppure smettere. Ma stando cosi' le cose, probabilmente solo a fine anno potra' avere le idee piu' chiare. "Speravo di fare qualche gara per decidere se continuare, magari dopo la prima parte di stagione – confessa in collegamento con Sky Sport – Adesso slitta tutto. Mi piacerebbe fare un po' di gare per capire quanto posso essere competitivo, e' questa la cosa importante". La MotoGp non e' mai partita quest'anno ed "e' stata dura. Abbiamo capito che non avremmo corso in Qatar la domenica prima di partire. Questo scombussola tutto, bisognera' capire quando riusciremo a correre. La cosa sembra che vada per le lunghe per tutti, se hanno rinviato l'Europeo di calcio vuol dire che fino a luglio si fara' fatica a fare gare di moto o altri sport con grandi folle". Quando si riprendera', pero', bisognera' andare di corsa per recuperare. "Sarebbe importante fare piu' gare possibili ma non e' detto che dobbiamo farne per forza 19 o 20. La doppia gara in stile Superbike potrebbe essere un'idea – continua Rossi – ma io preferirei un campionato con 12-13 gare, che e' il limite minimo. Ne perderemmo 7 ma ne faremmo 13 bene, al massimo, mantenendo il format della MotoGp. Vedremo cosa decideranno la Dorna ma soprattutto il virus". (ITALPRESS). glb/gm/red 21-Mar-20 16:14