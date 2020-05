Ryanair dal 1 luglio pronta a ripristinare il 40% dei voli

ROMA (ITALPRESS) – Ryanair ha annunciato che da mercoledí 1 luglio ripristinerá il 40% del normale operativo voli, qualora le restrizioni sui voli all'interno dell'UE vengano revocate e vengano poste in essere efficaci misure sanitarie negli aeroporti. Ryanair opererá un programma di almeno 1.000 voli giornalieri, ripristinando cosí il 90% del proprio network pre Covid-19. Da luglio, Ryanair ricomincerá a volare dalla maggior parte delle sue 80 basi in tutta Europa. Sono previsti voli giornalieri/settimanali sulle principali tratte, poiche' Ryanair si sta adoperando per ripristinare il servizio sul maggior numero di rotte, anziche' operare un servizio ad alta frequenza su un numero ridotto di tratte. Come misura sanitaria temporanea, in attesa che i singoli Stati dell'UE dichiarino la fine dei rispettivi lockdown, Ryanair richiederá ai passeggeri che voleranno nei mesi di luglio ed agosto di compilare dettagliatamente (al momento del check-in) le informazioni relative alla durata della visita e l'indirizzo ove alloggeranno durante il soggiorno in un altro paese dell'UE, e tali informazioni verranno fornite ai Governi UE al fine di supportarli nelle attivitá di monitoraggio qualora siano in vigore norme sull'isolamento in caso di viaggio all'interno dell'UE. (ITALPRESS). ads/com 12-Mag-20 12:53