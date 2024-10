Sainz centra la pole in Messico, quarto Leclerc

CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Ferrari da sogno in Messico. Dopo la doppietta delle Rosse ad Austin, Carlos Sainz centra una strepitosa pole position, con il tempo di 1'15"946, davanti a Max Verstappen, secondo per 2 decimi. Terzo Lando Norris a 314 millesimi dallo spagnolo della Ferrari. Quarto il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, che scatterà, dunque, dalla seconda fila. Quinta e sesta le Mercedes di Russell e Lewis Hamilton. Settimo posto per Kevin Magnussen (Haas), ottavo Pierre Gasly, nono Alexander Albon (Williams), e decimo Nico Hulkenberg. "La Ferrari mi mette a mio agio, da parte mia da Austin in poi è stato fatto un grande passo in avanti e la pole mostra dei progressi. Per domani la priorità è portare entrambe le macchine al traguardo. Il Titolo costruttori è importante", ha detto Sainz a fine qualifiche. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mga/srp/red 27-Ott-24 00:27