Sainz vince a Silverstone su Perez, Hamilton e Leclerc

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlos Sainz ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota della Ferrari, dopo la pole position del sabato, si prende il primo successo in carriera davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Podio completato dalla Mercedes di Lewis Hamilton, a precedere la 'Rossa' di Charles Leclerc, quarto. Un problema di foratura ha condizionato Max Verstappen (Red Bull), in settima posizione dietro Alonso e Norris. In curva 1, all'inizio della gara, si è verificato un incidente pauroso che ha coinvolto il cinese dell'Alfa Romeo Guanyu Zhou, la Williams di Alexander Albon e la Mercedes di George Russell: tutti e tre non hanno riportato gravi danni fisici. Ritiri anche per Vallteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine) e Pierre Gasly (AlphaTauri). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 03-Lug-22 18:27