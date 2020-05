Salemi: in ospedale per riabilitazione il 79enne sbarcato dalla Costa Deliziosa

E’ stato dimesso dall’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dopo circa tre settimane di ricovero, e portato in mattinata nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di Salemi per un periodo di riabilitazione Giovanni Bertini, 79 anni, il pensionato di Genova, inglese fluente, che, colpito da broncopolmonite con complicazioni, era stato fatto sbarcare a Marsala dalla Costa Deliziosa mentre si trovava sulla nave da crociera per il giro del mondo partito da Venezia il 5 gennai scorso.

“Da oggi mi attende un periodo di circa un mese di rieducazione e fisioterapia, ma ora sto molto meglio – dice all’ANSA -. Sono stato molto male e mi hanno ricoverato nell’infermeria della nave, dove ho avuto una buona assistenza – aggiunge – poi però il 16 aprile mi hanno dovuto sbarcare a Marsala, il primo porto possibile, ero intubato, in iperventilazione e sedato”.

A Marsala i sanitari hanno sottoposto Giovanni Bertini al tampone per capire se fosse affetto da coronavirus, ma il test è risultato negativo per fortuna. “Sono stato trasferito poi a Trapani, dove mi sono trovato benissimo, con medici bravissimi a partire dal dottore Lombardo. Ho avuto – sottolinea – un trattamento tra l’ottimo e l’eccellente. E conservo la lettera in inglese del dottore Lombardo che mi ha scritto mi chiami quando vuole”. (Ansa)