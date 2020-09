Salvini “Da domani centrodestra e Lega alla guida di 15 regioni su 20”

ROMA (ITALPRESS) – "Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico grazie ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato fiducia". Lo scrive in un post su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini commentando i primi dati sulle elezioni regionali. "Se i dati verranno confermati, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni su 20! E anche dove non ce l'abbiamo fatta, tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia", ha aggiunto. (ITALPRESS). mer/sat/red 21-Set-20 19:50