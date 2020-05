Salvini “Il 2 giugno saremo in 100 piazze, senza simboli”

ROMA (ITALPRESS) – Il 2 giugno "saremo in 100 piazze italiane senza simboli e bandiere di partito quindi invitiamo tutti. Non saremo solo a Roma, ma in tutti i capoluoghi italiani". Ci sara' anche Meloni? "L'obiettivo e' essere tutti insieme senza simboli". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. A una domanda sul calo del Carroccio nei sondaggi, Salvini ha risposto: "Ci manca il contatto con la gente, un conto e' fare riunioni via Zoom, altro e' la presenza. Alla 37esima riunione via Zoom con artigiani, negozianti e' preferibile l'incontro con le persone". (ITALPRESS). tan/sat/red 18-Mag-20 16:36