Salvini “Se l’Europa non cambia il popolo deve fare le sue scelte”

MILANO (ITALPRESS) – "Continuiamo a dire testardamente da anni le stesse cose: lavoriamo per cambiare l'Europa da dentro. O l'Europa cambia o non ha piu' senso". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine del lancio della campagna di tesseramento al partito in piazza San Babila a Milano. "Gli inglesi hanno fatto la loro scelta, noi stiamo cercando di cambiare le regole, ma pare che testardamente a Bruxelles nessuno voglia cambiarle, poi i popoli scelgono – ha aggiunto -. Tu chiedi una volta, due, tre volte, se devi chiedere per la quindicesima volta quello che e' il tuo diritto, perche' non stiamo chiedendo un privilegio per l'Italia, ma pari dignita'. Stiamo lavorando per cambiare le regole da dentro. Se uno ti dice no e ti prende a pernacchie, poi il popolo fa le sue scelte". (ITALPRESS). trl/mgg/red 15-Feb-20 17:52