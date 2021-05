Salvini “Superare quota 100 ma non tornare alla legge Fornero”

ROMA (ITALPRESS) – "Blocco dei licenziamenti? L'emergenza e la priorità per la Lega nei prossimi mesi è il lavoro, al momento manca il dialogo, promuoverò un incontro con tutte le parti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa sulla campagna #Mangiacomeparli. "Conto, entro la settimana, di incontrare Confindustria e i sindacati – ha aggiunto -. Dobbiamo sostenere le aziende, aiutarle con soldi veri a non licenziare e dare un paracadute ai lavoratori in difficoltà". Per Salvini "se manca il dialogo manca tutto, sullo sfondo l'ultima delle cose utili da fare è allungare l'età pensionabile, siamo al lavoro per superare quota 100 ma in termini più ambiziosi, non tornando alla legge Fornero". (ITALPRESS). ror/sat/red 25-Mag-21 13:43