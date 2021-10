Samsung Innovation Campus all’Università di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Al via domani all’Università degli Studi di Palermo la nuova edizione di Innovation Campus, programma di formazione sviluppato da Samsung Electronics Italia con l’obiettivo di offrire agli studenti competenze digitali avanzate, necessarie per essere competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione come quello attuale, facendo leva sui nuovi trend tecnologici, come Intelligenza Artificiale, Cloud, Big Data e Internet of Things.

L’accelerazione dei processi di digitalizzazione negli ultimi mesi ha infatti ulteriormente aggravato il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili, il cosiddetto skills mismatch. Recenti studi hanno stimato che attualmente sono circa 233.000 le posizioni di lavoro aperte per cui le aziende non riescono a trovare candidati. Fenomeno questo che da un lato sfavorisce l’occupazione e dall’altro rallenta la crescita del Paese. E’ stato calcolato infatti che l’attuale gap di competenze corrisponde a una mancata crescita del PIL pari all’1,2% (fonte: Censis-Confcooperative).

In questo contesto, si inserisce Innovation Campus, progetto che, dopo una prima edizione pilota lo scorso anno, che ha visto coinvolte l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Pisa, si estende ad ulteriori quattro atenei – Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Cagliari, Università di Genova e Università degli Studi di Pavia – per accompagnare gli studenti delle università pubbliche italiane in un percorso formativo sull’innovazione, per trasformare il futuro in presente e aprire nuovi scenari professionali in ambito digitale.

“I nuovi trend digitali stanno generando nuove opportunità che al momento non riescono a essere colte dai nostri giovani perchè mancano profili professionali adeguati. In un momento storico come questo in cui è necessario dare nuovo slancio all’economia e il digitale rappresenta uno dei principali driver di questo processo, non possiamo permetterci ulteriori ritardi e rallentamenti. Con Innovation Campus vogliamo fare la nostra parte nel ridurre questo gap, preparando gli studenti di oggi ad affrontare il mondo del lavoro in evoluzione”, ha commentato Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia.

“Il Samsung Innovation Campus è una importante iniziativa volta ad integrare la formazione degli studenti dei corsi di Ingegneria dell’Informazione del Dipartimento di Ingegneria di UniPa attraverso l’acquisizione di competenze di ‘saper farè su tecnologie digitali di frontiera”, ha sottolineato Pierluigi Gallo, responsabile scientifico dell’Accordo UniPa-Samsung. “Siamo molto lieti di questa collaborazione con Samsung – ha aggiunto Giovanni Perrone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria – perchè arricchisce il contenuto formativo dei nostri studenti e apre il Dipartimento di Ingegneria ad una preziosa collaborazione didattica e scientifica con uno dei maggiori player internazionali nell’ambito della trasformazione digitale”.

