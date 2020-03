San Antonio batte Dallas, Belinelli ne fa 16, Lakers ko

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un solo italiano in campo nella notte Nba e Marco Belinelli e' tra i grandi protagonisti del successo di San Antonio su Dallas. Gli Spurs si impongono per 119-109 davanti ai propri tifosi, riaccendendo qualche speranza in chiave playoff. L'azzurro trova spazio negli schemi di Popovich e dimostra di meritare la fiducia che gli e' stata concessa mettendo a referto, in 21 minuti, 16 punti, 4 rimbalzi e 1 assist. Il migliore dei padroni di casa e' LaMarcus Aldridge che ne fa 24, mentre sono 17 quelli di Gay. In doppia cifra anche Lyles (14 punti e 11 rimbalzi), White (14), DeRozan (13 e 12 assist) e Mills (12). Ai Mavericks non basta il solito Luka Doncic che prova a trascinare i suoi con 38 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, la vittoria va agli Spurs di Marco Belinelli. Nove in totale le gare disputate e tra queste spicca il successo dei Nets che si impongono 104-102 sul parquet dei Lakers. Ventitre punti per Dinwiddie, ne fa 22 LeVert, mentre dall'altra parte LeBron James sfiora la tripla doppia con 29 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, mentre Anthony Davis ne fa 26. Per il resto vincono Celtics (114-111 contro i Pacers), Wizards (122-115 contro i Knicks con 40 punti di Bradley Beal), Bulls (108-103 sui Cavaliers), Rockets (117-111 sui Timberwolves con 37 punti per Harden), Magic (120-115 sui Grizzlies), Portland (121-105 sui Suns) e Clippers (131-107 contro Golden State). (ITALPRESS). ari/red 11-Mar-20 09:36