San Marino, Pedini Amati incontra ministro Sviluppo Economico Dubai

SAN MARINO (ITALPRESS) – Al termine della visita al Padiglione San Marino di Expo2020 dello scorso giovedì, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati è stato ricevuto dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e Direttore Generale di Expo S.E. Reem Al Hashimy, attuale responsabile per lo sviluppo internazionale di Dubai. "L'incontro è servito al Segretario di Stato Federico Pedini Amati per confermare, pur nelle difficoltà dell'emergenza sanitaria ed economica mondiale, la partecipazione della Repubblica di San Marino all'Expo 2020 sfruttandone tutte le potenzialità in termini di visibilità e di promozione del turismo e del sistema Paese sviluppando rapporti di cooperazione e di networking – si legge in una nota -. S.E. Reem Al Hashimy, ha apprezzato gli sforzi di San Marino per la partecipazione, pur in questi momenti difficili confermando tutto il suo sostegno alle esigenze prospettate da San Marino nell'ambito della partecipazione. Si è inoltre compiaciuta del programma volontari che prevede l'invio di giovani e studenti sammarinesi per la gestione del Padiglione assieme allo staff direttivo. L'incontro si è tenuto in un clima cordiale ed estremamente costruttivo durante il quale sono emerse numerose ipotesi di collaborazione, non solo legate all'Expo, che saranno sviluppate durante dalla presenza sammarinese a Dubai nei 6 mesi dell'Esposizione Universale tra le quali l'organizzazione di un San Marino-UAE business forum oltre amissioni commerciali ed istituzionali sammarinesi negli EAU". Federico Pedini Amati parla di "un bilaterale di altissimo livello che il Ministro ci ha voluto concedere e durante il quale abbiamo affrontato importanti temi di cooperazione e collaborazione nell'ambito della nostra partecipazione ad Expo, temi che è nostra intenzione sviluppare nei prossimi mesi. Relativamente a quel momento, tanto solenne quanto cordiale, intendo esprimere grande soddisfazione, anche per la perfetta organizzazione del nostro viaggio e ringraziare la preziosa collaborazione dell'Ambasciata degli EAU a Roma e di Expo 2020". (ITALPRESS). abr/com 11-Apr-21 15:51