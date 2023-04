Sanabria risponde a Pinamonti, Sassuolo-Torino 1-1

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Sassuolo e Torino si prendono un punto a testa nel posticipo della 28esima giornata di Serie A: al Mapei Stadium finisce 1-1 grazie alle reti dei due numeri 9, Pinamonti e Sanabria. Torino e Sassuolo, prima del fischio d'inizio, si ritrovano vicinissime in classifica, rispettivamente a 37 e 36 punti. La squadra di Juric ha l'occasione di riscattarsi dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro il Napoli, mentre i neroverdi, prima della sosta, si sono lasciati alle spalle il periodo negativo inanellando quattro vittorie di fila. La prima mezz'ora è tutta a tinte granata, grazie a un Radonjic particolarmente ispirato e incontenibile sulla fascia. Il Torino appare più brillante, capace di occupare l'area avversaria con maggiore intensità e arrivare facilmente alla conclusione. L'occasione più importante per il Toro vede protagonista proprio Radonjic che, al 32', su assist di Sanabria, colpisce la traversa a Consigli battuto. Il vantaggio ospite sembra nell'aria, ma proprio quando meno te l'aspetti il Sassuolo segna al 43' al primo vero tentativo del match: Pinamonti è lesto ad approfittare della ribattuta corta di Milinkovic su un tiro di Berardi e a segnare in tap-in. Difficile a livello mentale per la squadra di Juric incassare il colpo dopo un primo tempo ben interpretato. Nella ripresa il Torino attacca a caccia del pari, ma soffre terribilmente le ripartenze dei padroni di casa: proprio al 58' Lauriente in contropiede sorprende la difesa granata e segna. Dopo controllo Var la rete dell'ala francese viene annullata e tre minuti più tardi sempre Radonjic sfiora il pareggio, ma Ferrari mura il suo destro. Il Toro con determinazione e qualità trova il pari al 66' con Sanabria che di testa trasforma in oro l'assist di Lazaro. Al 69' tocca a Radonjic vedersi annullare il gol del 2-1 per fuorigioco. Nei venti minuti finali il match viaggia sui binari del totale equilibrio: entrambe le squadre provano a cercare il guizzo giusto per portare a casa bottino pieno, ma senza risultato. Pari giusto al Mapei nel computo totale del match: il Sassuolo fallisce lo storico traguardo delle cinque vittorie di fila in Serie A, mentre il Toro torna a casa con buone indicazioni per il futuro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xl9/glb/red 03-Apr-23 22:45