Sanità: Asp Palermo alla ricerca di locali per la Guardia medica a Mondello

L’Asp di Palermo cerca locali a Mondello da adibire a Guardia medica, Guardia medica turistica e postazione del 118. L’azienda sanitaria ha indetto una procedura aperta per una locazione provvisoria. I locali dell’immobile dovranno rispondere ad una serie di requisiti, tra cui: avere una superficie di almeno di 110 mq., privi di barriere architettoniche e con accesso diretto a piano terra su pubbliche vie. La locazione, come si legge in una nota dell’azienda sanitaria, avrà la durata di 6 anni rinnovabile, non tacitamente, per altri 6.

L’Avviso di “Manifestazione di interesse” è stato pubblicato sul sito dell’Asp ed è consultabile all’indirizzo: http://www.asppalermo.org/public/appalti/2022/Manif.ne%20Mondello%201-4.pdf. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla unità patrimonio dell’Asp contattabile ai numeri di telefono 0917034027, 0917033181 e 0917033024, oppure per posta elettronica agli indirizzi: uoc.patrimonio@asppalermo.org e patrimonio@pec.asppalermo.org.

I proprietari di immobili aventi i requisiti richiesti che vogliano proporre in locazione la struttura all’Asp di Palermo, dovranno far pervenire una “Manifestazione di interesse” – rispettando tutte le indicazioni dell’apposito Avviso – entro e non oltre le ore 12 dell’1 maggio 2022 all’indirizzo: Unità Operativa Complessa Gestione del Patrimonio, Edificio 17, via Pindemonte 88, 90129 Palermo.