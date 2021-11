Sanità: Asp Palermo, da mercoledì via all’Open day itinerante con screening

Prenderà il via mercoledì prossimo da Bolognetta, nel Palermitano, l’Open day itinerante dell’Asp di Palermo. In 50 giorni saranno 14 i comuni che ospiteranno i camper della prevenzione oncologica e delle vaccinazioni dell’azienda sanitaria provinciale. Si tratta di un primo passo di un programma più ampio che prevede di raggiungere tutte le località della provincia.

A Bolognetta, mercoledì prossimo, dalle 9 alle 16, in piazza Caduti in Guerra, a bordo dei camper verranno effettuati senza prenotazione, con accesso diretto e gratuito, gli esami di prevenzione oncologica. In particolare: lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia); screening del tumore del collo dell’utero (PapTest o HPV Test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto delle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni di età).

L’Asp sarà presente anche con l’ambulatorio mobile delle vaccinazioni anticovid e non ci sarà bisogno di prenotazione. Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per ricevere la prima, seconda o terza somministrazione di siero. Un’apposita postazione sarà dedicata, inoltre, al rilascio del green pass a tutti coloro che ne hanno diritto, ma hanno riscontrato difficoltà a scaricarlo dal portale dedicato. Gli over 65 ed i soggetti fragili avranno, infine, la possibilità di effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale.

Dopo Bolognetta, appuntamento il 15 novembre ad Isola delle Femmine, il 18 e 19 novembre a Ustica, il 21 novembre a Lampedusa, il 23 novembre a Cerda, il 25 novembre a Partinico, il 27 novembre a Castronovo di Sicilia, il 30 novembre a Terrasini; il 4 dicembre a Torretta, il 6 dicembre a Vicari, il 14 dicembre a Camporeale, il 16 dicembre a Borgetto, il 20 dicembre a Finale di Pollina ed il 28 dicembre a Contessa Entellina.