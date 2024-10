Sanità, D’Agostino “Sui viaggi della speranza Regione sta lavorando bene”

PALERMO (ITALPRESS) – Difende il super-dirigente della sanità Salvatore Iacolino – “Sta lavorando bene” – e risponde all’ex assessore alla Salute Ruggero Razza: “Sui viaggi della speranza c’è stata una contrazione”. Così il deputato catanese di Forza Italia Nicola D’Agostino in una intervista al quotidiano ‘La Repubblicà traccia un bilancio della sanità siciliana, a partire dal tema della mobilità passiva: “I dati del 2023 sono sovrapponibili a quelli del 2019. Semmai è vero il contrario: in termini assoluti la spesa sanitaria è aumentata ma l’incidenza percentuale della mobilità passiva rispetto alla spesa totale è diminuita. Significa che, di fronte a una domanda di salute cresciuta, meno persone sono fuggite fuori dalla Sicilia”. Poi, risponde a distanza all’eurodeputato di FdI ed ex assessore Ruggero Razza, che ha parlato di “un passo indietro”. “E’ falso sia in termini assoluti sia in termini percentuali – sottolinea D’Agostino -. Cresce la spesa sanitaria e aumenta il numero di prestazioni importanti che vengono garantite in Sicilia. Non è un dato da poco. Durante il Covid la mobilità si è ridimensionata per ragioni obiettive”. Razza parla anche di ‘dirigente politico e assessore tecnicò: “E’ una provocazione, ci dobbiamo chiedere perchè attacca il dirigente generale e non l’assessore – aggiunge -. E dobbiamo anche riflettere sul perchè il dirigente è costretto a svolgere anche le funzioni politiche. Iacolino sta lavorando bene e non dovrebbe avere la responsabilità di sostituire l’assessore”, conclude.

