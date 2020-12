Sanità: delicato intervento chirurgico a Partinico dopo incidente stradale

Aveva 2 litri e mezzo di sangue nello stomaco a causa di lacerazioni epatica e, in più punti, intestinale. Dopo gli esami clinici e radiologici, è stato subito operato all’ospedale di Partinico, struttura dedicata alla cura ed assistenza dei pazienti covid-positivi, ma che garantisce, attraverso il pronto soccorso, l’emergenza-urgenza anche per tutti gli altri casi.

Il paziente, un uomo di 36 anni, trasportato in codice rosso dal 118, era stato coinvolto in un incidente stradale. Dopo i tamponi antigenico e molecolare, gli esami diagnostici hanno indotto gli operatori dell’ospedale di Partinico ad un intervento chirurgico in emergenza per emoperitoneo (versamento di sangue nella cavità peritoneale).

Sono stati immediatamente allertati i chirurghi reperibili che sono interventi con tempestività. L’équipe, coordinata dal primario Francesco Sciortino, era composta dai chirurghi Domenico Capizzi e Domenico Schifano, dall’anestesista-rianimatore Giuseppe Giacopelli, e dagli infermieri Nicola Galati e Francesca Cannavò. L’intervento è perfettamente riuscito. Il paziente, dopo essere stato stabilizzato, è stato poi trasportato per il decorso post-operatorio in un reparto di rianimazione di una struttura ospedaliera no-covid.

“L’organizzazione dell’ospedale di Partinico ha risposto con tempestività e con la riconosciuta professionalità ad una situazione di emergenza – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni – la struttura, dedicata per la degenza ai pazienti covid positivi, ha garantito, così come previsto dai protocolli interni stabiliti dalla direzione strategica, tutta l’assistenza necessaria in condizioni di emergenza ad un paziente negativo al coronavirus. Siamo grati all’intera equipe ed a tutta la struttura per l’intervento effettuato in condizioni di sicurezza e nei tempi rapidi dettati dall’emergenza del caso”.