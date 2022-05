Sanità, Lentini: “Tanti problemi per palermitani per pratica esenzione ticket”

“Sono decine di migliaia i palermitani residenti in città ed in provincia che stanno avendo non pochi problemi per la pratica relativa all’esenzione ticket per reddito e molti di questi non possono sottoporsi ad esami e assumere farmaci perché non hanno la possibilità economica di acquistarli”. Lo dice Totò Lentini, capogruppo dei Popolari autonomisti all’Ars.

“Ci sono tanti anziani che non avendo il pc non possono attivare la pratica on line e tantissimi che hanno difficoltà anche con i Caf – spiega Totò Lentini – Pertanto, chiedo al direttore generale dell’Asp Palermo Daniela Faraoni di fare in modo che si possa risolvere il disservizio che in migliaia stanno affrontando, nella certezza di riscontrare la sensibilità dei vertici dell’azienda sanitaria per risolvere al più presto questo un problema strettamente legato alla salute delle persone. Se da un lato sono stati già rilasciati oltre 110mila certificati, dall’altro registriamo le lamentele di tantissimi che attendono ormai da settimane e che sono costretti a sbattere tra patronati e Asp”, conclude Totò Lentini.