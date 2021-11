Sanità: ospedale di Lipari senza medici e infermieri verso il collasso

Mancano medici e infermieri e l’ospedale di Lipari rischia di collassare per mancanza di personale sanitari. Tanto che l’assessore comunale alla salute Tiziana De Luca si rivolge anche al sottosegretario alla sanità Andrea Costa.

“Ho già segnalato e denunciato più volte – dice – le urgenti e costanti criticità della sanità eoliana, in particolare della cronica e perpetua carenza di personale medico ed infermieristico, della inaccettabile tempistica dei concorsi ancora in itinere da parte dell’Asp Messina, della mancata aggiudicazione dei bandi dei mezzi di soccorso di Lipari e Vulcano e di tutte le tematiche più volte elencate di grave entità rispetto ai servizi non resi o non attivati”.

A supporto della manifestazione di profondo disagio alcuni comitati hanno già raccolto oltre 3.000 firme per presentare un esposto alla procura della Repubblica.