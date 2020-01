SANREMO, AMADEUS “MARA VENIER CON ME NELLA FINALE”

ROMA (ITALPRESS) – "Mara (Venier, ndr), ti voglio vicino a me sabato sera, voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell'Ariston e le scenderai come nessun altra". Lo ha detto Amadeus, in collegamento telefonico con Mara Venier nella prima puntata di "Chiamate Mara 3131". La conduttrice ha pubblicamente accettato e ha confessato ai microfoni di Rai Radio2: "sono onorata di questo invito: per te e' la prima volta a Sanremo, per me la prima volta in radio. Scendero' quelle scale, ci vediamo sabato sera per la finale di Sanremo!". (ITALPRESS). mgg/com 13-Gen-20 16:55