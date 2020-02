Sanremo, Bugo “Insultato”, Morgan “Non regge il palco”

SANREMO (ITALPRESS) – Botta e risposta a distanza tra Bugo e Morgan a Sanremo. Bugo, in una conferenza stampa da lui indetta per spiegare i dettagli del caso scoppiato in diretta tv con Morgan, afferma di avere ricevuto pesanti insulti proprio dal suo "compagno di viaggio". "Noi artisti – racconta ai giornalisti – dobbiamo fare una scala, proprio li' sotto ci siamo incontrati. Morgan faceva battute su un ragazzo della nostra squadra. Gli ho detto 'Marco basta, andiamo li' a divertirci, domani ne parlerete'. Facciamo per salire sulle scale ed e' li' che in quel momento Morgan dice figlio di… che c… vuoi sei uno sfigato". Morgan spiega la sua posizione nel corso di una conferenza stampai: "Mi stanno facendo del mobbing, in Italia nessuno finisce in galera per mobbing. Sono un gentiluomo e non faccio nomi". Per Morgan "Bugo non reggeva il palco. Lui ha violentato la canzone di Endrigo ("Canzone per te" scelta per la serata delle cover, ndr), si sentiva Frank Sinatra". (ITALPRESS) abs/mgg/red 08-Feb-20 19:41