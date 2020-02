Sanremo, per la serata finale oltre 11 milioni di telespettatori

ROMA (ITALPRESS) – La serata finale del 70^ Festival di Sanremo ha superato gli 11 milioni di telespettatori e ha fatto segnare il 60,6% di share. E' stata seguita da 11 milioni e 477 mila. E' stata la migliore serata finale, per share, degli ultimi 18 anni. La prima parte e' stata vista da 13 milioni e 683 mila persone con share del 56,8%, mentre la seconda ha avuto 8 milioni 969 mila spettatori e share del 68,8%. Il picco d'ascolto in termini di telespettatori e' stato registrato alle 21,45 con 15 milioni 367 mila, in termini di share all'1,38 con il 76,8 per cento. Record per "Sanremo Start", dalle 20,54 alle 21,28, con 12 milioni 452 mila con il 48,2 di share e per la striscia "Prima Festival" con 8 milioni e 988 mila e il 37,1 di share. Ancora grandi numeri sui social con 5 milioni e 427 mila interazioni che fanno segnare un incremento del 38 per cento rispetto all'ultima giornata dello scorso anno. (ITALPRESS). sat/red 09-Feb-20 12:15