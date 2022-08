Sansone lancia il Bologna in Coppa Italia, avanti anche la Cremonese

ROMA (ITALPRESS) – Un gol di Sansone consente al Bologna di superare il Cosenza per 1-0 e raggiungere il Cagliari ai sedicesimi di Coppa Italia. Mihajlovic torna in panchina e sceglie Arnautovic come riferimento offensivo nonostante le voci di mercato, l'austriaco ricambia con una prestazione di sostanza nel tentativo di allargare le maglie della difesa calabrese. Il centravanti rossoblù scalda i guanti di un attento Matosevic, il Bologna prova ad alzare i ritmi dalla mezz'ora ma non trova il gol prima dell'intervallo. Il portiere del Cosenza si supera nella ripresa su De Silvestri ma deve arrendersi alla conclusione di Sansone dal limite al 65' che di fatto decide la sfida. Nell'altra partita serale la Cremonese supera 3-2 la Ternana e si qualifica ai sedicesimi dove incontrerà il Modena. Dopo aver rischiato di subire gol da Partipilo, i grigiorossi trovano la rete del vantaggio al 15' con un autogol di Bogdan propiziato dal tacco di Tsadjout. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per gli umbri che la Cremonese raddoppia al 22' grazie al colpo di testa di Okereke, che capitalizza il bel cross di Castagnetti. Nella ripresa accade di tutto in pochi minuti: prima i rossoverdi pareggiano con Rovaglia e Palumbo, ma 3' più tardi Quagliata riporta avanti la squadra lombarda e le consegna la vittoria. – foto Image – (ITALPRESS). pal/red 08-Ago-22 23:16