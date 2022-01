Santa Flavia: travolto da un treno mentre attraversava passaggio a livello

Ivan Cristofalo, 47 anni, di Bagheria è morto travolto dal treno regionale Messina-Palermo mentre attraversava con il suo motorino il passaggio a livello in corso Filangeri, a Santa Flavia, nel Palermitano. I soccorritori del 118 non hanno potuto far nulla per il salvare Cristofalo.

Indagini sono in corso da parte della Polfer ma sembrerebbe che l’uomo abbia attraversato i binari anche se il passaggio a livello era già chiuso. La circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Messina è stata sospesa: un Freccia e due Intercity sono stati parzialmente cancellati, 26 regionali soppressi e sostituiti con autobus.