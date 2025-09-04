Santa Rosalia, l’Arcivescovo di Palermo “Senza Dio e amore la città è una Babele”

PALERMO (ITALPRESS) – “Gli idoli che portano il nome di ‘profitto’ e ‘potere’ raggelano e pietrificano il cuore; generano scarti umani, indifferenza e concorrenza spietata; fomentano guerre sempre più devastanti e disumane come sta accadendo a Gaza e in tante altre regioni della Terra; seminano false illusioni e violenza tra i nostri giovani sempre più in balia di alcol e droghe devastanti; seminano nelle famiglie disgregazione e nella città illegalità, ingiustizie, connivenze perniciose”. Così l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice nell’omelia per la solennità di Santa Rosalia al Santuario di Monte Pellegrino.

“Senza desiderio di Dio si spegne l’amore. Perdiamo la direzione. Ci disperiamo. Ci confondiamo. Senza conoscenza di Dio, sopraggiunge l’idolatria devastante. Narcisismo, egoismo, indifferenza” prosegue Lorefice. “La missione di Rosalia a Palermo è questa: aiutarci a custodire il desiderio di Dio perché la nostra vita personale, familiare, civile, ecclesiale, politica sia mossa dall’amore. Senza amore non si mette su casa. Senza amore vicendevole non c’è comunità cristiana, tuttalpiù una stazione di servizi religiosi. Senza amore la città diventa una Babele. Senza amore non si sconfigge la mafia, non si afferma una cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà“. “Rosalia rendici capaci di rinnegare i falsi idoli che ci tentano e ci schiavizzano ogni giorno” conclude.

