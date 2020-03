Santana ai tifosi: “Per ora restate a casa, ci rivedremo presto allo stadio”

Mario Alberto Santana parla ai tifosi rosanero dalle pagine del sito ufficiale del Palermo. “E’ stata una settimana molto intensa, è difficile parlare di calcio, il nostro pensiero oggi è rivolto a chi sta soffrendo per questa emergenza mondiale. Come tanti altri club anche noi abbiamo sospeso gli allenamenti, vista la gravità della situazione è stata una giusta decisione” – ha detto il capitano rosanero.

L’attaccante argentino è fermo per la rottura del tendine d’Achille nel corso della partita contro l’Acireale dello scorso 8 dicembre, proprio in questi giorni ha ripreso a correre e palleggiare.

“Soprattutto nei prossimi giorni – continua Santana – la forza mentale di ognuno di noi sarà fondamentale, non sarà facile isolarsi da quello che succede fuori, ma noi calciatori abbiamo una grande responsabilità perché siamo d’esempio per tantissimi giovani e dobbiamo essere i primi a seguire il giusto comportamento. Bisogna assolutamente restare a casa”.

Il capitano del Palermo non vede l’ora che la situazione torni alla normalità, sia dal punto di vista del suo infortunio che in generale per l’emergenza coronavirus. L’obiettivo è quello di tornare a giocare per vincere il campionato di Serie D.

“Lavoro ogni giorno – conclude – con questo obiettivo personale che voglio raggiungere insieme a quello del club e poter finalmente esultare due volte con i nostri tifosi. C’è tanta voglia di tornare al più presto alla normalità e finalmente potremo pensare di nuovo al calcio”.