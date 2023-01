Sarri avverte la Lazio “Con la Fiorentina gara rischiosa”

ROMA (ITALPRESS) – "Dopo la vittoria sul Milan, la soluzione è l'equilibrio, nelle sensazioni e nelle analisi, senza eccedere nel pessimismo o nell'ottimismo. I nostri trascorsi ci dicono che questa è una partita a rischio, serve il salto di qualità definitivo. Abbiamo speso tante energie mentali, la continuità è l'unica cosa che manca a questa squadra". Lo ha detto l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. In passato il tecnico parlò di "cilindrata mentale", ora chiarisce: "Questa squadra si allena sempre con applicazione, ieri c'era ancora un po' di stanchezza fisica ma contiamo in 24 ore di sistemare tutto. La stanchezza mentale è quella più difficile da smaltire. A Firenze il risultato era stato più largo rispetto a quanto non meritasse la prestazione dei nostri avversari". Spazio anche alle condizioni di due pedine fondamentali della sua squadra. "La decisione su Immobile ancora non è la mia. Non ha mai fatto un allenamento completo con la squadra. Il ragazzo ha sensazioni fortemente positive, i medici sono più cauti, l'ecografia sembra pulita. L'ultima parola spetta ai medici, lui vuole mettersi a disposizione per qualche minuto. Vediamo i riscontri di oggi, poi si deciderà. Marusic sta abbastanza bene, ieri ha saltato uno spezzone di allenamento solo perché ha accusato crampi martedì sera. Sta bene fisicamente e mentalmente così come Hysaj", ha concluso Sarri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 28-Gen-23 14:43