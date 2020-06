Sassoli “Non perdere l’occasione di rimodellare l’Europa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "La proposta della Commissione e' un'ottima base di partenza e non si puo' tornare indietro: l'indicazione del Parlamento, in questo senso, e' ben chiara e e ci auguriamo che il Consiglio la apprezzi" queste le parole di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a margine del suo intervento al Consiglio europeo di fronte a tutti i capi di governo e premier dell'Unione europea. "Vogliamo un piano di ripesa e un Qfp (quadro finanziario pluriennale) che siano la benzina del motore che deve ripartire e che rispettino le nostre ambizioni – ha spiegato il presidente del Parlamento europeo -. Abbiamo un sentimento diffuso in Parlamento, ovvero che il Recovery fund deve aiutare tutti i Paesi a rimettersi in moto, nessuno escluso. Per questo, intervenire solo con prestiti avrebbe conseguenze asimmetriche sul debito dei singoli Stati membri e sarebbe piu' costoso per l'Unione nel suo insieme". "Il Parlamento europeo non intende rinunciare alle proprie prerogative come autorita' di bilancio – ha poi sottolineato Sassoli -. Abbiamo ora l'opportunita' di rimodellare l'Europa e di renderla piu' equa, piu' digitale, piu' verde e piu' lungimirante". Su come fare, il presidente del Parlamento europeo ha indicato la via: "A tal fine dobbiamo cogliere al volo questa occasione per introdurre un paniere di nuove risorse proprie. E' necessario riformare il versante delle entrate di bilancio e, per il Parlamento, l'introduzione di nuove risorse proprie e' un prerequisito indispensabile per qualsiasi accordo globale sul Quadro finanziario pluriennale 2021-27". (ITALPRESS). alp/sat/red 19-Giu-20 15:13