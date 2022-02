Sassuolo-Roma 2-2, Cristante salva Mourinho nel recupero

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la Roma non va oltre il 2-2 contro il Sassuolo, al "Mapei Stadium" e rimedia il primo pareggio esterno in questa stagione in campionato. La quinta rete in carriera ai neroverdi di Cristante, arrivata quando ormai la sconfitta sembrava inevitabile, permette alla squadra di Mourinho di tornare a casa con un punto. La qualità dei neroverdi – "superiore a quella della Roma", secondo Mourinho – sembra schiacciare i giallorossi nei primi minuti. Al 7' l'arbitro Guida annulla il primo gol della giornata: Traoré vince un rimpallo e batte Rui Patricio col sinistro sul primo palo ma il direttore di gara segnala un fallo di mano. Al 14' si accende Felix Afena-Gyan che scatta in profondità ma viene murato da Consigli in uscita. Al 33' anche alla Roma viene annullato un gol: sugli sviluppi di un traversone di Oliveira, Abraham insacca su assist di Smalling ma viene ravvisato un fuorigioco di Mancini. Ma il terzo episodio da moviola è anche quello della svolta: al 45' Vina crossa col mancino, Chiriches devia col braccio e Guida concede il rigore. Dagli undici metri si presenta Abraham che spiazza Consigli e realizza la sua diciottesima rete stagionale. Ma a inizio secondo tempo il Sassuolo pareggia grazie ad uno svarione di Rui Patricio: Traore scatta sulla fascia e crossa, Smalling devia e il portiere portoghese non trattiene. La Roma subisce il contraccolpo e fatica a costruire gioco. I neroverdi hanno in mano il pallino del gioco ma la ripresa è costellata di errori tecnici da una parte e dall'altra. Al 66' il Sassuolo costruisce una chance da gol: Traore libera al tiro Frattesi che sbaglia il diagonale da posizione favorevole. Non sbaglia invece Traore, che al 73' riscatta il palo dell'andata, beffa Karsdorp su cross dalla destra e la butta dentro col piattone. Al 78' però il Sassuolo si complica la vita: Ferrari stende Abraham dal limite e riceve il secondo giallo (espulso). Nel recupero, poi, la Roma pareggia con un colpo di testa di Cristante sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Ayhan prova a salvare ma la palla varca la linea. Nervi tesi a fine gara: giusto il pareggio finale. (ITALPRESS). spf/pdm/red 13-Feb-22 20:13