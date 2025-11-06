Schifani a Bruxelles, confronto con la Commissione UE sul piano rifiuti della Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato a Bruxelles la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti. “L’appuntamento, in agenda da tempo e fortemente voluto dal governatore – si legge in una nota -, rappresenta un passaggio cruciale nei rapporti tra la Regione e l’Unione europea su uno dei temi più strategici per il futuro dell’Isola: la gestione sostenibile dei rifiuti”.

Al centro del colloquio, sottolinea la nota, “l’allineamento del piano siciliano con gli obiettivi e le normative comunitarie, in particolare in materia di economia circolare, recupero di materia e valorizzazione energetica degli scarti attraverso i due termovalorizzatori previsti”. “Schifani – prosegue la nota – ha ribadito la piena disponibilità del governo regionale a collaborare con la Commissione europea, assicurando trasparenza, conformità alle direttive e determinazione nel procedere lungo il percorso tracciato”.

“La commissaria Roswall ha espresso apprezzamento per l’impostazione complessiva del Piano, sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani sia per quella dei rifiuti speciali, riconoscendo l’impegno della Regione nel modernizzare il sistema di smaltimento e nel promuovere un modello di sviluppo più sostenibile. La decisione ufficiale della Commissione europea sul Piano è attesa nelle prossime settimane”, conclude la nota della Regione Siciliana.

– Foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).