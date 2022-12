Schifani “Auguri di Buon Natale ai siciliani, lavorerò per far crescere la nostra regione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Care siciliane e cari siciliani, consentitemi innanzitutto di rivolgere un pensiero di forte vicinanza al popolo ucraino, un popolo che sta soffrendo i grandi dolori di una grave aggressione. Buon Natale a chi soffre, Buon Natale a chi vive un disagio sociale. Il mio massimo impegno, in questi anni di governo, sarà rivolto a loro. Lavorerò senza sosta per far crescere la nostra regione, attraverso l’occupazione, una sanità più efficiente, per dotarla di migliori trasporti. E lo farò in silenzio, con il doveroso garbo istituzionale che è necessario in un momento di politica che è troppo urlata. Ma lo farò con la forte determinazione di chi ama la propria terra. Buon Natale”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel messaggio di auguri per il Natale rivolto ai siciliani.

foto ufficio stampa presidenza Regione siciliana

(ITALPRESS).