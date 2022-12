Schifani denuncia “lo scandalo del caro voli”, Ita Airways lavora per soluzione

PALERMO (ITALPRESS) – Ita Airways in questi giorni è già al lavoro, come già fatto con la Regione Sardegna, per cercare di dare una risposta all’eccezionale – e non prevista – domanda di biglietti aerei da e per la Sicilia. E’ quanto apprende, dalla compagnia, l’Agenzia di Stampa Italpress. Il caso è emerso dopo che lo stesso presidente della Regione, Renato Schifani, ha minacciato di denunciare all’Antitrust il “cartello” tra Ita e Ryanair sulla rotta Palermo-Roma in quanto unici vettori ad operare su quel percorso.

“Lo scandalo del caro voli che da tempo colpisce i siciliani deve trovare una risposta, immediata ed efficace. La Regione Siciliana denuncerà la questione all’Autorità Antitrust, coinvolgendo i migliori avvocati esperti del settore. Ma serve anche più attenzione da parte del governo”, ha detto il governatore Renato Schifani in merito “ai prezzi troppo elevati – si legge in una nota – dei biglietti aerei da e per la Sicilia a ridosso delle feste di fine anno”. “E’ inaccettabile – ha aggiunto il presidente della Regione – che a minare il diritto alla mobilità dei cittadini sia una compagnia a capitale totalmente pubblico come Ita, impegnata in una sorta di cartello con Ryanair sulla rotta Palermo-Roma in quanto unici vettori a operare su quel percorso. Torno perciò a chiedere al governo di farsi sentire e in particolare modo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale da tempo abbiamo posto anche altri temi urgenti su cui non abbiamo ancora ottenuto risposte. Il gran lavoro e l’encomiabile impegno del ministro Urso sulla vicenda Lukoil, con il salvataggio di migliaia di posti di lavoro, dimostrano che, volendo, i problemi possono essere risolti”.

Da Ita fanno sapere di essere rimasti sorpresi dall’incremento della domanda sulla rotta e che, nei limiti della flotta a disposizione, la compagnia cercherà di dare un contributo più cospicuo, in tempi rapidissimi, almeno per le feste natalizie.

Per quanto riguarda i prossimi mesi, fa sapere Ita, sono in corso dei tavoli tecnici con gli aeroporti siciliani per fare in modo che alla domanda sia data una risposta adeguata. Da quanto apprende Italpresss, Ita sta cercando di dare risposte anche sul tema delle tariffe, ricordando che sono 16.647 i coupon del programma Sicilia Vola, realizzato insieme al Ministero dei Trasporti, che consente alle fasce deboli (studenti fuori sede, disabili, dipendenti di società con sede fuori dalla Regione con redditi bassi e pazienti che devono farsi operare altrove) di avere uno sconto del 30% sul biglietto.

