Schifani fa il punto sui dossier della Famiglia “Priorità a efficienza e servizi ai cittadini”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho voluto fare il punto sui fascicoli più importanti all’attenzione dell’assessorato per poter assicurare un proseguimento delle attività amministrative senza interruzioni, anche in questo periodo in cui terrò io l’interim”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che, nel pomeriggio, si è recato presso l’assessorato regionale della Famiglia in via Trinacria a Palermo, per un confronto operativo sui principali dossier in corso e sulle priorità amministrative dell’assessorato.

Nel corso della visita, durata un paio di ore, si legge in una nota, il presidente ha incontrato il capo di gabinetto da lui nominato, Patrizia Valenti, e il dirigente generale del dipartimento Lavoro, Ettore Foti, che da qualche giorno guida ad interim anche quello delle Politiche sociali, dopo la sospensione di Maria Letizia Di Liberti decisa dalla giunta. L’iniziativa, prosegue la nota, si inserisce nel quadro della fase di transizione successiva alla revoca dell’assessore Nuccia Albano, “con l’obiettivo – sottolinea Schifani – di garantire la piena efficienza dell’azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini, in particolare in un settore delicato come quello delle politiche sociali e del lavoro”.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

