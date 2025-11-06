Schifani “Il mio impegno non si ferma, la Sicilia viene prima di tutto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Tre anni fa ho preso un impegno con i siciliani: guidare questa Regione con responsabilità, determinazione e concretezza, per trasformare le promesse in risultati. Oggi mi trovo a Bruxelles per proseguire il lavoro del governo regionale in Europa, portando avanti il programma di sviluppo e le opportunità che la Sicilia merita”. Così in un post sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Mentre a Palermo la maggioranza lavora alla legge di stabilità — per garantire continuità all’azione amministrativa — io continuo a rappresentare la Sicilia nei luoghi dove si costruiscono le politiche che contano per il nostro futuro – aggiunge -. Il mio impegno non si ferma. La Sicilia viene prima di tutto”.

