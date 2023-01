Schifani incontra il generale Lorusso della Guardia di Finanza

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi, in visita ufficiale a Palazzo d’Orlèans, il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, il generale di corpo d’armata Rosario Lorusso. Al termine del colloquio, il governatore ha offerto in dono al generale un crest con i simboli della Regione Siciliana.

«E’ stato un incontro cordiale, nel corso del quale – ha detto il presidente – abbiamo affrontato vari temi e ribadito la reciproca disponibilità a una collaborazione istituzionale tra governo regionale e Guardia di Finanza. Ho manifestato il grande apprezzamento del governo per l’impegno profuso quotidianamente dalle Fiamme gialle al servizio della comunità e per la legalità».

foto ufficio stampa Regione siciliana

(ITALPRESS).