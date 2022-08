Schifani “La Sicilia non è andata indietro, ma c’è da lavorare”

CATANIA (ITALPRESS) – “Ho già sentito e incontrerò a breve il presidente Nello Musumeci per parlare dei temi più delicati. Trovo una Sicilia che non è andata indietro, che ha affrontato con grande coraggio la pandemia, che ha aumentato il Pil, che ha ottenuto l’inserimento del principio dell’insularità in Costituzione che consentirà ai siciliani un gettito maggiore. Non trovo, quindi, una Sicilia in grandissima sofferenza, ma c’è da lavorare per farla ripartire ancora di più”. Lo ha detto il candidato presidente del Centrodestra alle Regionali in Sicilia Renato Schifani, oggi a Catania, a margine di un incontro con i candidati di Forza Italia all’Ars e i militanti azzurri. (ITALPRESS).