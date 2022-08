Schifani “Lieto per l’apprezzamento nel centrodestra”

PALERMO (ITALPRESS) – “Apprendo con piacere che il presidente Berlusconi mi ha indicato in una rosa di nomi per la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana. Non ci siamo ancora sentiti, ma sono comunque lieto di avere ricevuto l’apprezzamento da parte di alcuni partiti della coalizione”. Queste le prime dichiarazioni del senatore Renato Schifani, raggiunto telefonicamente dall’agenzia Italpress, sulla sua possibile candidatura per il centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).