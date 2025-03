Schifani “Stiamo ricostruendo un Paese e una Sicilia che dicono no alla Mafia”

CATANIA (ITALPRESS) – “Grazie al sacrificio di chi ha dato la sua vita – magistrati, forze dell’ordine, imprenditori – grazie alla nuova politica, con le misure che abbiamo approvato in Parlamento nazionale – la stabilizzazione del carcere duro, il sequestro per equivalente, l’inasprimento del 41 bis – stiamo ricostruendo un Paese e una Sicilia che dicono no alla mafia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a margine di una iniziativa a Catania per i 60 anni della Cosedil.

“Lo sviluppo di un territorio passa da chi investe, da chi rischia con il proprio capitale, con la propria impresa, e crede nella presenza delle istituzioni nell’ottica della velocizzazione delle autorizzazioni, della vicinanza, in modo che si possa lavorare realmente e velocemente in un’ottica di collaborazione. Questo è il nostro impegno”, ha aggiunto sul tessuto imprenditoriale siciliano: “Il Pil ci da’ ragione, sta crescendo e sta crescendo anche

l’occupazione. E stiamo semplificando tanto”, ha concluso.

