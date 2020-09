Sciopero scongiurato, Serie C in campo nel weekend

ROMA (ITALPRESS) – Il campionato di serie C 2020-21 partirà come da programma nel weekend. Scongiurato in extremis lo sciopero proclamato nei giorni scorsi dall'Assocalciatori che, "in considerazione dell'evoluzione delle trattative con la Lega Pro relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili", fa un passo indietro "pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell'assemblea delle società di Lega Pro". "Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano – esulta il presidente della Figc, Gabriele Gravina – I tifosi della Serie C meritano di ricominciare, intere città aspettano da mesi di riappropriarsi del proprio campionato. E la soluzione che è stata trovata scongiura uno stallo che avrebbe compromesso la loro grande passione. Con un dialogo ampio e articolato sulla sostenibilità della Serie C, la Figc si è assunta l'onere di avvicinare posizioni molto distanti". "Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l'obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo – commenta dal canto suo Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro – La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l'Aic, ai cui rappresentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di apportare. Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di rispetto alla passione dei tifosi". (ITALPRESS). glb/red 25-Set-20 13:27