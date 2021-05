Scomparsa di Denise: autore della lettera anonima incontra legale di famiglia

L’autore della lettera anonima spedita giorni fa all’avvocato della famiglia di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, ha un nome e un volto. Lo scrive il quotidiano online Livesicilia.

Il penalista, Giacomo Frazzitta, aveva lanciato un appello a farsi vivo, all’autore della missiva. I due si sarebbe incontrati nello studio del legale e l’uomo avrebbe raccontato di aver visto Denise in macchina con tre persone il giorno della scomparsa. Secondo la sua ricostruzione, la bambina piangeva e chiedeva aiuto chiamando la mamma.

L’uomo è rimasto in silenzio finora per paura di ritorsioni. L’avvocato Frazzitta non ha rilasciato commenti sulla notizia. Sulla scomparsa di Denise Pipitone, ancora avvolta nel mistero, la Procura di Marsala ha recentemente aperto una inchiesta a carico di Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bimba, e di Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista Della Chiave, il testimone sordomuto, oggi deceduto, che aveva rivelato di aver visto la piccola in un capannone di Mazara del Vallo in braccio al familiare intento a fare una telefonata. (Ansa)