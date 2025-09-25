Scontro in una galleria del Palermitano: otto persone ferite, una è grave

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente stradale lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione Palermo all’altezza del km 22, a Trabia (PA). Nel sinistro, avvenuto all’interno di galleria Camercia 2, sono rimasti coinvolti undici veicoli. Ferite otto persone, di cui una grave che è stata elitrasportata al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno estratto alcune persone dai veicoli, che sono stati messi in sicurezza. L’autostrada risulta ancora chiusa nella tratta Termini Imerese – Trabia direzione Palermo, in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti.

LE FOTO DELL’INCIDENTE

1 di 3

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).